Dayakçı eş ile eşinin arkadaşı Müge Anlı canlı yayınında

Müge Anlı, dün Sevilay Hanım'ın ekibe "Eşi bizi yakaladı" dediğine dikkat çekince Sevilay Hanım, görmek ve yakalamak kelimelerinin aynı olduğunu, gece konuşmalarını Sevda Hanım'ın gördüğünü söyledi. Sevilay Hanım bu konuşmalar sebebi ile Sevda Hanım'dan özür dilediğini ama Sevda Hanım'ın kendisinin peşini hiç bırakmadığını iddia etti. Mahallede kendisinin araştırılabileceğini, Cesur Bey ile beraber kalmadığını belirtti.