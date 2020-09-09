CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Eylül Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi... İntihar süsü mü verdiler? Öldürüp mü astılar? Türkiye’nin yüreğini yakan Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeler! 4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, birbirlerini suçlayan kardeşler, karmaşık ilişkiler... Kaybolduğu gün neler yaşandı? Gülsüm ninenin başına ne geldi? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi... İntihar süsü mü verdiler? Öldürüp mü astılar? Türkiye'nin yüreğini yakan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeler! 4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, birbirlerini suçlayan kardeşler, karmaşık ilişkiler... Kaybolduğu gün neler yaşandı? Gülsüm ninenin başına ne geldi? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 9 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

9 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.