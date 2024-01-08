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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 08.01.2024 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir kadın sevdi, ihanet ağına takıldı! Yusuf Kavuk davasında mahkemeden ne karar çıktı? İzine rastlanılmayan 3 çocuk babası, birbirinden şüphelenen taraflar! Esaret mi cinayet mi? Karşılıklı suçlamalar, kuşkular ve çelişkiler... Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir kadın sevdi, ihanet ağına takıldı! Yusuf Kavuk davasında mahkemeden ne karar çıktı? İzine rastlanılmayan 3 çocuk babası, birbirinden şüphelenen taraflar! Esaret mi cinayet mi? Karşılıklı suçlamalar, kuşkular ve çelişkiler... Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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