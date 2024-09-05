05 Eylül 2024, Perşembe
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Müge Anlı'daki üfürükçünün vukuatları pes dedirtti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gelen cinayet itirafı gündeme bomba gibi düştü. Sebile Yörük, sevgilisi üfürükçü Mustafa Samagan'ın, kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Yörük'e çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçünün geçmişteki vukuatları da ortaya çıktı. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Üfürükçü hakkında yeni iddialar ise kan dondurdu.