Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; evden çıkamayan genç bir kadın, birbirini suçlayan taraflar. Dehşete düşüren iddialar! O gün neler oldu? Bir cinayete mi kurban gitti? 20 yaşındaki Merve Nur Polat'ın şüpheli kaybı... Mersin'de 8 gün sonra bulunan 15 yaşındaki liseli ve onu kaçırdığı iddia edilen kuzeniyle ilgili sıcak gelişme! Kayıp bir genç kız 4 günlük endişe! Dakikalar içinde gelen müjde! Zihinsel ve bedensel engeli bulunan 20 yaşındaki kızımızla ilgili flaş gelişme ve yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; evden çıkamayan genç bir kadın, birbirini suçlayan taraflar. Dehşete düşüren iddialar! O gün neler oldu? Bir cinayete mi kurban gitti? 20 yaşındaki Merve Nur Polat'ın şüpheli kaybı... Mersin'de 8 gün sonra bulunan 15 yaşındaki liseli ve onu kaçırdığı iddia edilen kuzeniyle ilgili sıcak gelişme! Kayıp bir genç kız 4 günlük endişe! Dakikalar içinde gelen müjde! Zihinsel ve bedensel engeli bulunan 20 yaşındaki kızımızla ilgili flaş gelişme ve yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

5 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.