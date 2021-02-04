CANLI İZLE: Müge Anlı 4 Şubat Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat Perşembe canlı yayın izle - 04.02.2021

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Giriş: 04.02.2021 10:21
Güncelleme:04.02.2021 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Sibel nasıl kayboldu? Garip olaylar, tuhaf ilişkiler... Sibel Ekinci’ye ne oldu? İbrahim Paksoy’un şüpheli kaybı! 7 ay önce işe diye çıktı, bir daha geri dönmedi... Emir Demirkıskaç ile ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Sibel nasıl kayboldu? Garip olaylar, tuhaf ilişkiler... Sibel Ekinci'ye ne oldu? İbrahim Paksoy'un şüpheli kaybı! 7 ay önce işe diye çıktı, bir daha geri dönmedi... Emir Demirkıskaç'ın kaybı ile ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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4 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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