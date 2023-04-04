Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; birbirilerini dolandırıcılıkla suçlayan sevgililer, fotoğraflı şantaj iddiası! O ev nasıl verildi? Tehditle mi aldı, hediye mi edildi? Aşk emektarı Mustafa Emektar canlı yayında! 78 yaşında kayıp bir kadın, iddialar ve sorular, çatı sapkını komşu... Doğru mu söylüyor, gerçeği mi saptırıyor? Döndü Boztepe öldürüldü mü? Evlatlarını ve damatlarını toprağa verdiler, torunlarını kaybettiler! Gözyaşı dinmeyen anneanne ve dede, dünürlere yönelik iddialar! Kaçırıldığı iddia edilen 3 yaşındaki Arel’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; birbirilerini dolandırıcılıkla suçlayan sevgililer, fotoğraflı şantaj iddiası! O ev nasıl verildi? Tehditle mi aldı, hediye mi edildi? Aşk emektarı Mustafa Emektar canlı yayında! 78 yaşında kayıp bir kadın, iddialar ve sorular, çatı sapkını komşu... Doğru mu söylüyor, gerçeği mi saptırıyor? Döndü Boztepe öldürüldü mü? Evlatlarını ve damatlarını toprağa verdiler, torunlarını kaybettiler! Gözyaşı dinmeyen anneanne ve dede, dünürlere yönelik iddialar! Kaçırıldığı iddia edilen 3 yaşındaki Arel'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.