Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı iki kardeş, evde uyuyan bakıcı... Neler yaşandı, kimden şüphelendi? İki kardeş birbirlerine mi saldırdı? Her şeyi bilen bakıcı cinayet evinde o geceyi yeniden anlatıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı iki kardeş, evde uyuyan bakıcı... Neler yaşandı, kimden şüphelendi? İki kardeş birbirlerine mi saldırdı? Her şeyi bilen bakıcı cinayet evinde o geceyi yeniden anlatıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.