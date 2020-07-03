CANLI İZLE: Müge Anlı 3 Temmuz Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; Sinop’taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Şüpheler kimi işaret ediyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Şüpheler kimi işaret ediyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 3 TEMMUZ CUMA CANLI YAYIN

3 Temmuz Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.