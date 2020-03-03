Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 450 bin lira fidye için kaçırıldığı iddia edilen Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? 22 yaşındaki Özcan Eren’in başına ne geldi? İşe gitmek için evden çıkan genç kız komşusu tarafından kaçırıldı! Annesinin Müge Anlı yayınına çıkmasının ardından karakola bırakılan genç kız zorla kaçırıldığını anlattı! 25 yaşındaki genç kızın korku dolu yedi günü! Babasını hiç görmeyen Kerem Acar’ın baba özlemi son bulacak mı? 70 yaşındaki Hafize Sarısaray 63 yıl önce evlatlık verilen kardeşini arıyor! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 450 bin lira fidye için kaçırıldığı iddia edilen Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına ne geldi? İşe gitmek için evden çıkan genç kız komşusu tarafından kaçırıldı! Annesinin Müge Anlı yayınına çıkmasının ardından karakola bırakılan genç kız zorla kaçırıldığını anlattı! 25 yaşındaki genç kızın korku dolu yedi günü! Babasını hiç görmeyen Kerem Acar'ın baba özlemi son bulacak mı? 70 yaşındaki Hafize Sarısaray 63 yıl önce evlatlık verilen kardeşini arıyor! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.