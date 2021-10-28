Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin neden darp edildi, nereye gömüldü? Akıllara durgunluk veren iddialar! Annesini de dolandırdı mı? Radyocu Mehmet Karahan’ın acı sonu! Gözü yaşlı anne, endişeli bir abi, tuhaf sözler, çelişkili açıklamalar, şüpheli ayrıntılar! İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında! Bir aile, iki cinayet, silahlı çatışma... Düşmanlık mı beslendi, intikam mı alındı? Nurgül Beyhan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin neden darp edildi, nereye gömüldü? Akıllara durgunluk veren iddialar! Annesini de dolandırdı mı? Radyocu Mehmet Karahan'ın acı sonu! Gözü yaşlı anne, endişeli bir abi, tuhaf sözler, çelişkili açıklamalar, şüpheli ayrıntılar! İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında! Bir aile, iki cinayet, silahlı çatışma... Düşmanlık mı beslendi, intikam mı alındı? Nurgül Beyhan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Ekim Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.