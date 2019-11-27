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27.11.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım Çarşamba tamamını izle | Müge Anlı'da bugün ATV canlı yayın - 27.11.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Kasım Çarşamba) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını ahaber.com.tr'den tek parça halinde izleyebilirsiniz... Turgut Özyürek'in cesedi katil zanlısının işaret ettiği yerde bulundu! Necla Özyürek ve katil zanlısı sevgilisi cezaevinde! Bağ evindeki cinayette katil kim?

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