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26.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık Perşembe kesintisiz tek parça full izle |Rahmi Özkan programa geri döndü - 26.12.2019

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Aralık 2019 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mehmet Elbay dosyasında son dakika gelişmesi... Rahmi Özkan programa geri döndü. Muharrem Mehmet Elbay'a ait olduğundan şüphelenilen kemikler bulundu. Zeynep Ergül caniayet zanlısı suçlamayla tutuklandı. Peki Zeynep Ergül'ün evindeki arama çalışmaları neler yaşandı? İki yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Leyla Hanım canlı yayında ailesine neler söyledi?​​ İşte 26 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Aralık 2019 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mehmet Elbay dosyasında son dakika gelişmesi... Rahmi Özkan programa geri döndü. Muharrem Mehmet Elbay'a ait olduğundan şüphelenilen kemikler bulundu. Zeynep Ergül caniayet zanlısı suçlamayla tutuklandı. Peki Zeynep Ergül'ün evindeki arama çalışmaları neler yaşandı? İki yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Leyla Hanım canlı yayında ailesine neler söyledi? İşte 26 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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