Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir göz odada 3 çocuk bir babaanne, evlatlarını bırakıp giden anne, eğitim mücadelesi... Küçük çocuk okula başlayabilecek mi? Apartman boşluğuna bırakıldı, gerçekle yıllar sonra yüzleşti! Bitmeyen özlem, bitmeyen merak... Arda Can Ufuk’un aile özlemi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir göz odada 3 çocuk bir babaanne, evlatlarını bırakıp giden anne, eğitim mücadelesi... Küçük çocuk okula başlayabilecek mi? Apartman boşluğuna bırakıldı, gerçekle yıllar sonra yüzleşti! Bitmeyen özlem, bitmeyen merak... Arda Can Ufuk'un aile özlemi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.