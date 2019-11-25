Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Kasım Pazartesi tek parça izle | Müge Anlı'da bugün ATV canlı yayın izle - 25.11.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2019 Pazartesi) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz...