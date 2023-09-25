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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Eylül Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
25 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; topraktan rızkını çıkaran bir anne, girdiği söylenen evinden çıkamadı mı? Kaybolduğu gün ortaya çıkan fotoğraflar, şüpheli noktalar, çelişkili açıklamalar... 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Evine ekmek götüremeden kaybolan bir kadın, şüphelerin yöneldiği isimler, son görüştüğü kişiler, dikkat çeken detaylar, ortaya çıkan gerçekler... Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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