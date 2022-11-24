Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Erdal Sakız cinayeti! Son görüştüğü kişi ve eşi, terse düşüren GPS kayıtları, çelişkili anlatımlar, kontağı kapatılmayan araç... Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme! 30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! 138 gündür ulaşılamıyor! Nerede ve ne yapıyor? 4 çocuk annesi Melike’nin kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Erdal Sakız cinayeti! Son görüştüğü kişi ve eşi, terse düşüren GPS kayıtları, çelişkili anlatımlar, kontağı kapatılmayan araç... Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme! 30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! 138 gündür ulaşılamıyor! Nerede ve ne yapıyor? 4 çocuk annesi Melike'nin kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.