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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 24.12.2021 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; aynı şehirden peş peşe kaybolan 2 isim, çıkar odaklı arkadaşlıklar, karşılıklı ithamlar... Seher Yüksel ve Mehmet Demir’e ne oldu? 33 yıl içinde dağılan bir aile, seneler sonra bir araya gelen kardeşler, gözyaşlarına boğan kucaklaşma! Ozan Yıldız ve kardeşleri yayın sonrası neler yaşadı? Dünyaevine girecekler sandı, olan evine oldu! Yıkılan hayaller, incinen duygular, kaybedilen yüz binlerce lira... Yurdagül Demirtürk’ün dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; aynı şehirden peş peşe kaybolan 2 isim, çıkar odaklı arkadaşlıklar, karşılıklı ithamlar... Seher Yüksel ve Mehmet Demir'e ne oldu? 33 yıl içinde dağılan bir aile, seneler sonra bir araya gelen kardeşler, gözyaşlarına boğan kucaklaşma! Ozan Yıldız ve kardeşleri yayın sonrası neler yaşadı? Dünyaevine girecekler sandı, olan evine oldu! Yıkılan hayaller, incinen duygular, kaybedilen yüz binlerce lira... Yurdagül Demirtürk'ün dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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