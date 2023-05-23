Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 15 yıllık yuvasını 16 günde dağıttı, annesi ve kocasıyla yüzleşti! Çocukları için duyulan endişe! Altın mı, aşk mı? Bindikleri taksiyle gündüz gözü kaçan ikili canlı yayında! Bir anne ve iki çocuğunun şüpheli kaybı, iddiaların yöneldiği isim, görüldükleri söylenen baraka, yıkıntıdaki ayakkabı... Sevgi Demirci ve çocukları öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; 15 yıllık yuvasını 16 günde dağıttı, annesi ve kocasıyla yüzleşti! Çocukları için duyulan endişe! Altın mı, aşk mı? Bindikleri taksiyle gündüz gözü kaçan ikili canlı yayında! Bir anne ve iki çocuğunun şüpheli kaybı, iddiaların yöneldiği isim, görüldükleri söylenen baraka, yıkıntıdaki ayakkabı... Sevgi Demirci ve çocukları öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.