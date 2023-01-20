Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ocak Cuma izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında (20 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Küçük yaştaki kıza musallat oldu. Anne ve babanın evlat mücadelesi... Kıza yaşındaki kıza rahat verecek mi? Hilal gerçeği görebilecek mi? 17 yaşındaki Hilal ve 51 yaşındaki üfürükçüyle ilgili yeni gelişmeler... Kocamı yengem kaçırdı diyen bir kadın. Yıkılan dünya, dağılan yuva, inanması güç savunma... Kimle gitti nerede kaldı? Halil Kural ile ilgili sıcak gelişme! Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi! Teşhis edilen fotoğraf, o evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Ümit Sedat Özcan'ın kaybındaki şüpheler ve yeni gelişmeler ile Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında (20 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Küçük yaştaki kıza musallat oldu. Anne ve babanın evlat mücadelesi... Kıza yaşındaki kıza rahat verecek mi? Hilal gerçeği görebilecek mi? 17 yaşındaki Hilal ve 51 yaşındaki üfürükçüyle ilgili yeni gelişmeler... Kocamı yengem kaçırdı diyen bir kadın. Yıkılan dünya, dağılan yuva, inanması güç savunma... Kimle gitti nerede kaldı? Halil Kural ile ilgili sıcak gelişme! Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi! Teşhis edilen fotoğraf, o evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Ümit Sedat Özcan'ın kaybındaki şüpheler ve yeni gelişmeler ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

20 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 20 OCAK CUMA İZLE