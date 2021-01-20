CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ocak Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; define anlaşmazlığı, intikam iddiası, yasak ilişki söylentisi... Şüpheli hareketler, gözden kaçan ayrıntılar... Ali Toprak cinayetinde katil kim? 12 yaşındaki küçük kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 3 yaşındaki oğlu ağladı, öldürüldüğü ortaya çıktı! Ferdane Kurt cinayetinin katil zanlısı nerede? 11 Ocak akşamı evden kaçtı, geriye bir not bıraktı! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; define anlaşmazlığı, intikam iddiası, yasak ilişki söylentisi... Şüpheli hareketler, gözden kaçan ayrıntılar... Ali Toprak cinayetinde katil kim? 12 yaşındaki küçük kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 3 yaşındaki oğlu ağladı, öldürüldüğü ortaya çıktı! Ferdane Kurt cinayetinin katil zanlısı nerede? 11 Ocak akşamı evden kaçtı, geriye bir not bıraktı! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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