CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ocak Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ocak Çarşamba canlı yayın izle - 20.01.2021

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Giriş: 20.01.2021 10:19
Güncelleme:20.01.2021 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; define anlaşmazlığı, intikam iddiası, yasak ilişki söylentisi... Şüpheli hareketler, gözden kaçan ayrıntılar... Ali Toprak cinayetinde katil kim? 12 yaşındaki küçük kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 3 yaşındaki oğlu ağladı, öldürüldüğü ortaya çıktı! Ferdane Kurt cinayetinin katil zanlısı nerede? 11 Ocak akşamı evden kaçtı, geriye bir not bıraktı! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; define anlaşmazlığı, intikam iddiası, yasak ilişki söylentisi... Şüpheli hareketler, gözden kaçan ayrıntılar... Ali Toprak cinayetinde katil kim? 12 yaşındaki küçük kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 3 yaşındaki oğlu ağladı, öldürüldüğü ortaya çıktı! Ferdane Kurt cinayetinin katil zanlısı nerede? 11 Ocak akşamı evden kaçtı, geriye bir not bıraktı! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 20 OCAK ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

20 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ocak Çarşamba
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