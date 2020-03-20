Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra’nın katili kim? Gece yarısı evden çıktı bir daha bulunamadı! 55 yaşındaki kadının başına ne geldi? 33 yaşındaki Ayça Özdemir biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? Gece yarısı evden çıktı bir daha bulunamadı! 55 yaşındaki kadının başına ne geldi? 33 yaşındaki Ayça Özdemir biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 20 MART CUMA CANLI YAYIN

20 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.