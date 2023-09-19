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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Eylül Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
19 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; kurşunlara hedef olan bir çoban, cinayet mahallinde bir patron, kar maskeli katil iddiası, film senaryolarına taş çıkartan cinayet anlatımı! Kaçış çabası mı katil kovalaması mı? Mehmet Topaloğlu cinayetinde sıcak gelişme! Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı! Canlı yayında yüzleşen taraflar, sorular ve kuşkular, kıskançlık ve ihanet iddiaları! 35 yaşındaki 3 çocuk annesi öldürüldü mü? Keziban Eryılmaz'ın kaybında soru işaretleri! Bir isim, iki ihtimal! Kıskanılan kişi kim? Kuşku uyandıran anlatımlar, yeni gelişmeler ve çarpıcı detaylar! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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