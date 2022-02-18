Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Şubat Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 58 yaşındaki inşaat işçisinin acı sonu... Keçeli kalemle babasının alnına küfür yazan bir evlat! Miras kavgası, öfke problemi... Osman Küçük'ün katili kim? Çıkarsız sevdi, karşılık görmedi... Türkücü sevgilisi için ağladı, piyanist sevgilisini ağlattı... Aldığı karar uzun sürmedi; Safiye Çallı yeni bir aşka yelken mi açtı? Mahalleden arkadaşıyla kavga etti, kızgınlıkla gitti bir daha da dönmedi. 17 yaşındaki Fatih Savaş nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 58 yaşındaki inşaat işçisinin acı sonu... Keçeli kalemle babasının alnına küfür yazan bir evlat! Miras kavgası, öfke problemi... Osman Küçük'ün katili kim? Çıkarsız sevdi, karşılık görmedi... Türkücü sevgilisi için ağladı, piyanist sevgilisini ağlattı... Aldığı karar uzun sürmedi; Safiye Çallı yeni bir aşka yelken mi açtı? Mahalleden arkadaşıyla kavga etti, kızgınlıkla gitti bir daha da dönmedi. 17 yaşındaki Fatih Savaş nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 18 ŞUBAT CUMA CANLI İZLE

18 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.