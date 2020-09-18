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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Eylül Cuma canlı yayın izle - 18.09.2020

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Giriş: 18.09.2020 10:11
Güncelleme:18.09.2020 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hatice Kahraman’ın 25 yıllık birikimi olan 130 bin lira geri gelecek mi? 25 yıl önce aramaya başladığı ablasını Müge Anlı’da buldu! Ayşe Sakallı’nın özlemi bitecek mi? Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Hüseyin Öz nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hatice Kahraman'ın 25 yıllık birikimi olan 130 bin lira geri gelecek mi? 25 yıl önce aramaya başladığı ablasını Müge Anlı'da buldu! Ayşe Sakallı'nın özlemi bitecek mi? Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Hüseyin Öz nerede? Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 18 EYLÜL CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

18 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Eylül Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Eylül Cuma
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