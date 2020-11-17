CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Kasım Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Melihat Tuncel’i kim öldürdü? Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor! 3 yıldır kayıp Kadir Sarı’nın eşi ve yakınları canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Melihat Tuncel'i kim öldürdü? Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor! 3 yıldır kayıp Kadir Sarı'nın eşi ve yakınları canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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