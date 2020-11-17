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Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım Salı canlı yayın izle - 17.11.2020

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Giriş: 17.11.2020 10:18
Güncelleme:17.11.2020 10:43
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Melihat Tuncel’i kim öldürdü? Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor! 3 yıldır kayıp Kadir Sarı’nın eşi ve yakınları canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Melihat Tuncel'i kim öldürdü? Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor! 3 yıldır kayıp Kadir Sarı'nın eşi ve yakınları canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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17 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Kasım Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Kasım Salı
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