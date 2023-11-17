Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir cana mal olduğu düşünülen ilişki ağı, genç aşçının son görüştüğü kişi, olay günüyle ilgili çelişkili ifadeler! Neler yaşandı? Nasıl kayboldu? Yusuf Kavuk’un şüpheli kaybında kuşkuya düşüren detaylar! Öldürüldüğü düşünülen kadın, tehlikeli ilişki boyutu, şüpheli para trafiği, tehdit ve şikayet... 48 yaşındaki Nazmiye Yaldız’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir cana mal olduğu düşünülen ilişki ağı, genç aşçının son görüştüğü kişi, olay günüyle ilgili çelişkili ifadeler! Neler yaşandı? Nasıl kayboldu? Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybında kuşkuya düşüren detaylar! Öldürüldüğü düşünülen kadın, tehlikeli ilişki boyutu, şüpheli para trafiği, tehdit ve şikayet... 48 yaşındaki Nazmiye Yaldız'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.