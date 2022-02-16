Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yine denedi, yine yanıldı! Almanya’daki sevgilisi, bir başka hayal kırıklığı! Yüzbinlerce lira kaptırdığı türkücü sevgilisinden yüzü gülmeyen Safiye Çallı ve yeni iddialar! Urla’da inşaat işçisinin katili kim? Osman Küçük’ün oğlu Batuhan Küçük ve kayıplara karışan arkadaşı Cafer İçer’in kardeşleri canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yine denedi, yine yanıldı! Almanya'daki sevgilisi, bir başka hayal kırıklığı! Yüzbinlerce lira kaptırdığı türkücü sevgilisinden yüzü gülmeyen Safiye Çallı ve yeni iddialar! Urla'da inşaat işçisinin katili kim? Osman Küçük'ün oğlu Batuhan Küçük ve kayıplara karışan arkadaşı Cafer İçer'in kardeşleri canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.