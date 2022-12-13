Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Balıkesir’de şüpheli kayıp, ardı arkası kesilmeyen iddialar, karşılıklı suçlamalar, dikkat çeken tepki, arama çalışmaları... Elnare Kızmaz’ın kaybında soru işaretleri! 4 çocuklu bir kadın, 7 çocuklu bir adam, baba ve kızın ortak dramı, yüzleşme çağrısı! Emine Özkan iddialara ne yanıt verecek? Yengesinin tedavi parasıyla kayboldu! İnsan insana bunu yapar mı? 5 ayda giden 10 yıllık ömür! Bir ağabeyi kardeşten ve paradan eden gencin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Balıkesir'de şüpheli kayıp, ardı arkası kesilmeyen iddialar, karşılıklı suçlamalar, dikkat çeken tepki, arama çalışmaları... Elnare Kızmaz'ın kaybında soru işaretleri! 4 çocuklu bir kadın, 7 çocuklu bir adam, baba ve kızın ortak dramı, yüzleşme çağrısı! Emine Özkan iddialara ne yanıt verecek? Yengesinin tedavi parasıyla kayboldu! İnsan insana bunu yapar mı? 5 ayda giden 10 yıllık ömür! Bir ağabeyi kardeşten ve paradan eden gencin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.