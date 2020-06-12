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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Haziran Cuma canlı yayın izle |Video - 12.06.2020

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Giriş: 12.06.2020 10:09
Güncelleme:12.06.2020 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; kundaklama şüphesi, tehdit iddiası! Yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Levent Karaduman’ın şüpheli kaybı!23 yaşındaki Sevda Kalburcu nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; kundaklama şüphesi, tehdit iddiası! Yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı!23 yaşındaki Sevda Kalburcu nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 12 HAZİRAN CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

12 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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