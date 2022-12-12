Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Balıkesir’de şüpheli kayıp! Taraflar, tanıklar, iddialar, kuşku uyandıran noktalar... Elnare Kızmaz’ın kaybındaki sorular! Gözü yaşlı bir baba, endişelendiren davranışlar... 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Kendinden bile çok kardeşine güvendi, eşinin tedavi parası uçtu gitti! Ömer Can Aslanhan’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Balıkesir'de şüpheli kayıp! Taraflar, tanıklar, iddialar, kuşku uyandıran noktalar... Elnare Kızmaz'ın kaybındaki sorular! Gözü yaşlı bir baba, endişelendiren davranışlar... 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Kendinden bile çok kardeşine güvendi, eşinin tedavi parası uçtu gitti! Ömer Can Aslanhan'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.