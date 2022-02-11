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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Şubat Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 11.02.2022 10:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; korktular, inandılar, kandırıldılar, elde avuçta ne varsa kaptırdılar! Gönül Taşan birbirinden çarpıcı iddialarla yüzleşmekten vaz mı geçti? Siirt’te çifte cinayet şüphesi! Müge Anlı’da açığa çıkan gerçekler, 13 yıl sonra heyecanlandıran gelişme! Müzeyyen Yönde ve 4 yaşındaki oğlu Vefa kıskançlık kurbanı mı? Tam 1.5 sene, birçok şehir, gittiği söylenen ülke... 24 yaşındaki bir çocuk annesi Sevil Kutlu’nun kaybında halası ve amcası şüphe oklarını annesi Hayriye Kutlu’ya yöneltiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; korktular, inandılar, kandırıldılar, elde avuçta ne varsa kaptırdılar! Gönül Taşan birbirinden çarpıcı iddialarla yüzleşmekten vaz mı geçti? Siirt'te çifte cinayet şüphesi! Müge Anlı'da açığa çıkan gerçekler, 13 yıl sonra heyecanlandıran gelişme! Müzeyyen Yönde ve 4 yaşındaki oğlu Vefa kıskançlık kurbanı mı? Tam 1.5 sene, birçok şehir, gittiği söylenen ülke... 24 yaşındaki bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun kaybında halası ve amcası şüphe oklarını annesi Hayriye Kutlu'ya yöneltiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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