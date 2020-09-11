CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Eylül Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; korkunç gerçekler, kan dondurucu olaylar, tuzağa düşürülen genç kızlar... 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın acı sonu! Misafir dediler evlerine aldılar, binlerce liralarından oldular! Kahraman çiftinin pes dedirten dolandırılma iddiası! Yüzünü gizleyenler, sesini değiştirenler, arkadaşları, yakınları, görgü tanıkları... Aleyna Çakır nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; korkunç gerçekler, kan dondurucu olaylar, tuzağa düşürülen genç kızlar... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın acı sonu! Misafir dediler evlerine aldılar, binlerce liralarından oldular! Kahraman çiftinin pes dedirten dolandırılma iddiası! Yüzünü gizleyenler, sesini değiştirenler, arkadaşları, yakınları, görgü tanıkları... Aleyna Çakır nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 11 EYLÜL CUMA CANLI YAYIN

11 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.