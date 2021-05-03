Müge Anlı ile Tatlı Sert 03 Mayıs Pazartesi canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (03 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 03 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Nezen Germiyen cinayetinin ardından susturulmak mı istendi? Çember daralıyor! Lütfiye Gündüz bir cinayete mi kurban gitti? Cinayete kurban giden Nezen Germiyen! Ortak isimler benzer şüpheler! Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgilisi ne? Nezen Germiyen'in anne ve babası canlı yayında! 12 ve 14 yaşında iki kız kardeş, evden çıkıp kayboldular! Endişeli bir anne ve baba! İstanbul'da kaybolan iki kardeşle ilgili sıcak gelişme. 33 yaşındaki Nazan Gök, 3 yaşındaki oğlunu bırakıp kayboldu, günlerdir bulunamadı. 2 çocuk annesi evli kadına ne oldu? Çocuklarına hasret bir anne, kardeş özlemi çeken genç bir adam. Anne-oğulun yürek burkan öyküsü. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (03 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

03 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Nezen Germiyen cinayetinin ardından susturulmak mı istendi? Çember daralıyor! Lütfiye Gündüz bir cinayete mi kurban gitti? Cinayete kurban giden Nezen Germiyen! Ortak isimler benzer şüpheler! Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgilisi ne? Nezen Germiyen'in anne ve babası canlı yayında! 12 ve 14 yaşında iki kız kardeş, evden çıkıp kayboldular! Endişeli bir anne ve baba! İstanbul'da kaybolan iki kardeşle ilgili sıcak gelişme. 33 yaşındaki Nazan Gök, 3 yaşındaki oğlunu bırakıp kayboldu, günlerdir bulunamadı. 2 çocuk annesi evli kadına ne oldu? Çocuklarına hasret bir anne, kardeş özlemi çeken genç bir adam. Anne-oğulun yürek burkan öyküsü. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 03 MAYIS CANLI İZLE

03 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.