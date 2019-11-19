Müge Anlı canlı yayın izle 19 Kasım Salı tamamı tek parça full kesintisiz |Video - 19.11.2019

ATV ekranında yayınlanan kayıpların bulunduğu, yıllardır çözülemeyen sır olmuş cinayetlerin aydınlatıldığı araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın 19 Kasım Salı günkü canlı yayınında yine flaş gelişmeler yaşandı. 19 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmelerini ve tüm programlarının tekrarını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Bir mucize daha gerçek oldu! 38 yıl sonra annesine kavuştu! Semra Hanım 38 yıl sonra dayısını ilk kez gördü...