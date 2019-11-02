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02.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde ilk soruda elenen yarışmacının cevabı... - 02.11.2019

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde ilk soruda eleten cevap! ATV ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster yarışması 840. bölümüyle ekranlara geldi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde Okan Tokmak yarışmacı oldu. Ses sanatçılığı da yapan Tokmak'ın ilk sorusu, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. İşte Okan Tokmak'ın ilk sorusu ve verdiği yanıt...
Kim Milyoner Olmak İster 839. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 839. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm tek parça tamam��nı full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 838. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ters köşe yapan Münir Özkul sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ters köşe yapan Münir Özkul sorusu
Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüme damga vuran yarışmacı!
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüme damga vuran yarışmacı!
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Kim Milyoner Olmak İster? 836.yeni bölüm izle!
Kim Milyoner Olmak İster? 836.yeni bölüm izle!
Kim Milyoner Olmak İster? 836. Bölüm fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster? 836. Bölüm fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster 835. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 835. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster son bölüm
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İşte 1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak İster milyonları ekran başına kilitledi
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Arda Ayten 1 Milyon TL'lik ödülü kazanabilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim'de ATV'de |Video
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