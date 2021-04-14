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Yeniden kaçan Nilüfer'in annesi Hayriye Uysal isyan etti! Esra Erol'dan yardım istedi - 14.04.2021

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Giriş: 14.04.2021 15:04
Güncelleme:14.04.2021 15:04
Hayriye Uysal'ın kızı Nilüfer 2 ay önce kuma olarak gitmiş ve Esra Erol'un çabalarıyla ailesine geri dönmüştü. Ancak Nilüfer yine evden kaçtı! Hayriye Hanım kızının hayatında yeni tanıştığı biri olduğunu, onun da yanında olabileceğine sözlerine ekledi. Hayriye Hanım dün eskiden kaçtığı Salih'i aradığını söyledi. Salih'in "Kızı benim yanımda değil ben Çatalca'da çalışıyorum, ben evimde mutluyum, Nilüfer'i sevsem onu alır giderdim" dediğini ifade etti.
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