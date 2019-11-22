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22.11.2019

Esra Erol'da son dakika gelişmesi! Ramazan B.'yi kahreden sonuç! - 22.11.2019

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir skandalla yüzleşti. İşte stüdyoyu ağlayarak terk eden Ramazan B.'yi şoke eden olay...
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da son bölüm 20 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da son bölüm 20 Kasım Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! DNA testi yaptırmayı kabul etti...
Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! DNA testi yaptırmayı kabul etti...
Esra Erol'da 19 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 19 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
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Esra Erol'da 18 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da canlı yayınında tüm gerçekler ortaya çıktı!
Esra Erol'da canlı yayınında tüm gerçekler ortaya çıktı!
Esra Erol'da 15 Kasım Cuma yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 15 Kasım Cuma yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 14 Kasım Perşembe yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 14 Kasım Perşembe yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 13 Kasım Çarşamba yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 13 Kasım Çarşamba yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 12 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 12 Kasım Salı yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 11 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 11 Kasım Pazartesi yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 8 Kasım Cuma son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 8 Kasım Cuma son bölüm tek parça izle
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