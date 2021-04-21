3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdığını, ardından da eşinin kendisini terk ettiğini ileri sürmüştü. Eşini bulmak için Esra Erol’dan yardım isteyen Okur, canlı yayında gözyaşlarını tutamamıştı. Esra Erol tarafından bulunan Meral Okur, canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşti. Meral Hanım stüdyoya geldi. Meral Hanım, 12 yıldan fazladır evli olduğunu, Nisan'ın 1 ya da 3'ünden beri çocuklarını görmediğini, eşinin çocuklarını o gün alıp götürdüğünü söyledi. Eşinin Çanakkale'de çalıştığını dile getiren Meral Hanım, aralarında yaşanan şeylerden sonra Ordu'ya taşındıklarını anlattı. Meral Hanım, çocuk yaşta evlendiğini belirterek evlendiğinde açık olduğunu, eşi evlenince kapanman lazım dediğini, kapandığını karşı koymadığını ileri sürdü.