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Esra Erol'a gelen Ceylan ve Ramazan'ın tek istekleri aileleri ile barışmak!

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Giriş: 11.02.2022 13:16
Güncelleme:11.02.2022 13:16
Esra Erol'da programına katılan Ceylan ve Ramazan sosyal medyanın gündemine oturdu. Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan anne kızlarını reddettiklerini söylerken Ceylan'ın isyanı herkesi şaşırttı. Canlı yayında bağırarak "Bu yaşta ben dul kalamam" diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Ceylan, ailesinden sevgi görseydi, ret görmeseydi hiçbir şekilde burada olmayacak olduklarını belirtti. Esra Erol 2018 yılında Ceylan'ın annesi Azize Ülgen'in kızım kayıp diyerek yayına gelmiş olduğunu, o zaman Ceylan'ı bulduklarını, Ceylan'ın ailesine geri döndüğünü anlattı.

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