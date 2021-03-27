27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!

Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi! - 27.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2021 11:42
Güncelleme:27.03.2021 11:50
Esra Erol'da programında gündeme gelen olay tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Hamide Duran isimli iki elti, 11 Mart günü yanlarında çalıştıkları Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Kadınlarından birinin kocası olan Mehmet Duman'ın eşini bulmak için Esra Erol'a katılması sonrası bulunan eltiler, yaptıkları açıklamalarla şoke etti. ‘Aldatma sebebim eşim’ diyen Mehmet Duman’ın eşi, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir." dedi.
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 24 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 24 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle
Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle
Esra Erol 19 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 19 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle
Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Esra Erol 17 Mart Çarşamba
Esra Erol 17 Mart Çarşamba
Esra Erol 16 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 16 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol'da izle
Esra Erol'da izle
Daha Fazla Video Göster