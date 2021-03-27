Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!

Esra Erol'da programında gündeme gelen olay tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Hamide Duran isimli iki elti, 11 Mart günü yanlarında çalıştıkları Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Kadınlarından birinin kocası olan Mehmet Duman'ın eşini bulmak için Esra Erol'a katılması sonrası bulunan eltiler, yaptıkları açıklamalarla şoke etti. ‘Aldatma sebebim eşim’ diyen Mehmet Duman’ın eşi, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir." dedi.