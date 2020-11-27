27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları 1 yıldır kayıp olan Ayşegül Esra Erol'da bulundu

1 yıldır kayıp olan Ayşegül Esra Erol'da bulundu - 27.11.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2020 15:20
Güncelleme:27.11.2020 15:21
Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir kayıp daha bulundu. 1 yıl önce esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ayşegül, Esra Erol ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Ayşegül "Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı.

1 YILDIR HABER ALINAMIYORDU

Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

MUTLU HABER CANLI YAYINDA GELDİ

Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.

AİLESİYLE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

1 yıldır kayıp olan Ayşegül Esra Erol'da bulundu
1 yıldır kayıp olan Ayşegül Esra Erol'da bulundu
Esra Erol 26 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 26 Kasım Perşembe tek parça izle
İZLE: Esra Erol 25 Kasım Çarşamba
İZLE: Esra Erol 25 Kasım Çarşamba
İZLE: Esra Erol 24 Kasım Salı
İZLE: Esra Erol 24 Kasım Salı
İZLE: Esra Erol 23 Kasım Pazartesi
İZLE: Esra Erol 23 Kasım Pazartesi
İZLE: Esra Erol 20 Kasım Cuma
İZLE: Esra Erol 20 Kasım Cuma
Esra Erol 19 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 19 Kasım Perşembe tek parça izle
İZLE: Esra Erol 18 Kasım Çarşamba
İZLE: Esra Erol 18 Kasım Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Kasım Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Kasım Salı
İZLE: Esra Erol 16 Kasım Pazartesi
İZLE: Esra Erol 16 Kasım Pazartesi
Esra Erol 13 Kasım Cuma tek parça izle
Esra Erol 13 Kasım Cuma tek parça izle
Esra Erol 12 Kasım tek parça full izle
Esra Erol 12 Kasım tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster