1 yıldır kayıp olan Ayşegül Esra Erol'da bulundu

Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir kayıp daha bulundu. 1 yıl önce esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ayşegül, Esra Erol ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Ayşegül "Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı.

1 YILDIR HABER ALINAMIYORDU

Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

MUTLU HABER CANLI YAYINDA GELDİ

Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.

AİLESİYLE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

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