Esra Erol 9 Kasım Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Kübra’nın boşanmak için son şartı ne? Sezer şimdi ne yapacak? Gülten, kocası Ali ve Ramazan arasında büyük yüzleşme! 15 defa evden kaçtı, Adem her defasında affetti! Fatma’nın yanına kaçtığı Muhammet ilk kez konuşacak! 15 Temmuz günü ortadan kaybolan Arzu Kaçmaz nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Kasım 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Kübra'nın boşanmak için son şartı ne? Sezer şimdi ne yapacak? Gülten, kocası Ali ve Ramazan arasında büyük yüzleşme! 15 defa evden kaçtı, Adem her defasında affetti! Fatma'nın yanına kaçtığı Muhammet ilk kez konuşacak! 15 Temmuz günü ortadan kaybolan Arzu Kaçmaz nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.