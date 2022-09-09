Esra Erol 9 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Eylül 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hasine Esra’nın iddialarına ne cevap verecek? Esra’nın kocası Erdoğan şu an nerede? Canlı yayında büyük yüzleşme... Bebeği dünyaya getirdikleri hastaneden para vermeden kaçtılar, evli olan sevgilisi Hasan karısına döndü, o bebeğiyle Hasan’ın babasıyla yaşamaya başladı! Akılalmaz olayda büyük yüzleşme! İrem ve Hasan karşı karşıya gelecek... Boşanıyorlar mı yoksa Selcan eve mi dönüyor! Bu sabah olanlara inanamayacaksınız! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Eylül 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hasine Esra'nın iddialarına ne cevap verecek? Esra'nın kocası Erdoğan şu an nerede? Canlı yayında büyük yüzleşme... Bebeği dünyaya getirdikleri hastaneden para vermeden kaçtılar, evli olan sevgilisi Hasan karısına döndü, o bebeğiyle Hasan'ın babasıyla yaşamaya başladı! Akılalmaz olayda büyük yüzleşme! İrem ve Hasan karşı karşıya gelecek... Boşanıyorlar mı yoksa Selcan eve mi dönüyor! Bu sabah olanlara inanamayacaksınız! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.