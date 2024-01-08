Esra Erol 8 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Ocak 2024 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 35 yaşındaki Doğan 13 yaşındaki Zilan’ı kaçırdı! Doğan Zilan’ı Kenan’ın evinde mi saklıyor? Kenan canlı yayında olacak tüm sırlar ortaya çıkacak! Bu mektup her şeyi değiştirecek! Zilan’ın cezaevindeki babası mektubunda kimi, neden suçladı? Kaçak ikili İzmit’te mi Eskişehir’de mi saklanıyor? Emine kocasıyla el ele tutuşup gözyaşlarına boğuldu, sosyal medyadan bulduğu aşk yalan oldu! Genç sevgilisi Ali yayında Emine’yi terk etti! Emine yıkıldı, Ünal şaşkına döndü, ipler koptu! Bir tarafta aşkından bayılan kocası Ünal, bir tarafta 10 yaş küçük sevgilisi Ali... Emine şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Ocak 2024 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 35 yaşındaki Doğan 13 yaşındaki Zilan'ı kaçırdı! Doğan Zilan'ı Kenan'ın evinde mi saklıyor? Kenan canlı yayında olacak tüm sırlar ortaya çıkacak! Bu mektup her şeyi değiştirecek! Zilan'ın cezaevindeki babası mektubunda kimi, neden suçladı? Kaçak ikili İzmit'te mi Eskişehir'de mi saklanıyor? Emine kocasıyla el ele tutuşup gözyaşlarına boğuldu, sosyal medyadan bulduğu aşk yalan oldu! Genç sevgilisi Ali yayında Emine'yi terk etti! Emine yıkıldı, Ünal şaşkına döndü, ipler koptu! Bir tarafta aşkından bayılan kocası Ünal, bir tarafta 10 yaş küçük sevgilisi Ali... Emine şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.