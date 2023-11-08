Esra Erol 8 Kasım Çarşamba yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi aralandı! Esra Erol sordu Serkan Şahin kaçtı, ihbarlar, şahitler ve canlı yayında gelen ihbarla gözaltına alındı! Günlerdir sorgusu devam eden Serkan her şeyi itiraf etti mi? Adliye sevk edilen Serkan Şahin tutuklanacak mı? Kevser’in şoke eden aşk hikayesi! Kevser büyük aşkı Günay’ı mı yoksa 4 ton zeytinyağını mı istiyor? Aşkın sonunu 4 ton zeytinyağı mı getirdi? Günay canlı yayına gelecek yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi aralandı! Esra Erol sordu Serkan Şahin kaçtı, ihbarlar, şahitler ve canlı yayında gelen ihbarla gözaltına alındı! Günlerdir sorgusu devam eden Serkan her şeyi itiraf etti mi? Adliye sevk edilen Serkan Şahin tutuklanacak mı? Kevser'in şoke eden aşk hikayesi! Kevser büyük aşkı Günay'ı mı yoksa 4 ton zeytinyağını mı istiyor? Aşkın sonunu 4 ton zeytinyağı mı getirdi? Günay canlı yayına gelecek yer yerinden oynayacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

8 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.