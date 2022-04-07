07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 7 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Esra Erol 7 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2022 16:41
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 51 gündür kayıp olan Hülya’yı konuşuyor! Hülya’nın abisi Muhammed konuşacak, yer yerinden oynayacak! Muhammed’den Doğan’la ilgili şoke edecek o sözler! Kuaför olan eşim yanında manikürcü olarak çalışan Sevil’le dini nikah kıydı diyen, yaşadıklarına isyan eden, kocası Kaan Delibaş’tan boşanmak isteyen Gülder Hanım’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 51 gündür kayıp olan Hülya'yı konuşuyor! Hülya'nın abisi Muhammed konuşacak, yer yerinden oynayacak! Muhammed'den Doğan'la ilgili şoke edecek o sözler! Kuaför olan eşim yanında manikürcü olarak çalışan Sevil'le dini nikah kıydı diyen, yaşadıklarına isyan eden, kocası Kaan Delibaş'tan boşanmak isteyen Gülder Hanım'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

7 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Nisan Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Nisan Perşembe
Esra Erol 6 Nisan Çarşamba
Esra Erol 6 Nisan Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 31 Mart Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 31 Mart Perşembe
Esra Erol 30 Mart Çarşamba
Esra Erol 30 Mart Çarşamba
Esra Erol 29 Mart Salı izle
Esra Erol 29 Mart Salı izle
Esra Erol 28 Mart Pazartesi yayın izle
Esra Erol 28 Mart Pazartesi yayın izle
Esra Erol 25 Mart Cuma izle
Esra Erol 25 Mart Cuma izle
Esra Erol 24 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 24 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 23 Mart Çarşamba yayın izle
Esra Erol 23 Mart Çarşamba yayın izle
Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı!
Esra Erol'a gerçekleri ağlayarak anlattı!
Esra Erol 22 Mart Salı izle
Esra Erol 22 Mart Salı izle
Esra Erol 21 Mart Pazartesi izle
Esra Erol 21 Mart Pazartesi izle
Daha Fazla Video Göster