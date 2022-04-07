Esra Erol 7 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 51 gündür kayıp olan Hülya’yı konuşuyor! Hülya’nın abisi Muhammed konuşacak, yer yerinden oynayacak! Muhammed’den Doğan’la ilgili şoke edecek o sözler! Kuaför olan eşim yanında manikürcü olarak çalışan Sevil’le dini nikah kıydı diyen, yaşadıklarına isyan eden, kocası Kaan Delibaş’tan boşanmak isteyen Gülder Hanım’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 51 gündür kayıp olan Hülya'yı konuşuyor! Hülya'nın abisi Muhammed konuşacak, yer yerinden oynayacak! Muhammed'den Doğan'la ilgili şoke edecek o sözler! Kuaför olan eşim yanında manikürcü olarak çalışan Sevil'le dini nikah kıydı diyen, yaşadıklarına isyan eden, kocası Kaan Delibaş'tan boşanmak isteyen Gülder Hanım'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.