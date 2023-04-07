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Esra Erol 7 Nisan Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 07.04.2023 17:07
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; ne olay bitti, ne kavga! İtirafları, iddiaları ve suçlamalarıyla Türkiye Aleyna ve Volkan’ı konuşuyor! İddiaların hedefindeki, bugüne kadar sessizliğini koruyan Volkan’ın annesi ilk kez konuşacak! Tüm şahitler konuştu, herkes Ahmet ile Sabriye sevgili dedi, ama onlar ısrarla reddetti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Nisan 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; ne olay bitti, ne kavga! İtirafları, iddiaları ve suçlamalarıyla Türkiye Aleyna ve Volkan'ı konuşuyor! İddiaların hedefindeki, bugüne kadar sessizliğini koruyan Volkan'ın annesi ilk kez konuşacak! Tüm şahitler konuştu, herkes Ahmet ile Sabriye sevgili dedi, ama onlar ısrarla reddetti! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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