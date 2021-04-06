CANLI İZLE: Esra Erol 6 Nisan Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Gülhan konuşacak ortalık karışacak! Kocası Muammer’e dönecek mi? Karısı Asuman gece yarısı Sedat’a kaçtı, sosyal medyadan aşkını ilan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Akılalmaz bir olay, herkesi şoke edecek itiraf! 27 yıllık karısı Zeynep 3. kuma olarak Fikret Uğur’a kaçtı! Oğlunu kayınvalidesine bırakıp 5 Mart’ta ortadan kaybolan Deniz nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Nisan 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Gülhan konuşacak ortalık karışacak! Kocası Muammer'e dönecek mi? Karısı Asuman gece yarısı Sedat'a kaçtı, sosyal medyadan aşkını ilan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Akılalmaz bir olay, herkesi şoke edecek itiraf! 27 yıllık karısı Zeynep 3. kuma olarak Fikret Uğur'a kaçtı! Oğlunu kayınvalidesine bırakıp 5 Mart'ta ortadan kaybolan Deniz nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.