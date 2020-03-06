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06.03.2020

Esra Erol 6 Mart Cuma tek parça izle |Video - 06.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kayınpeder ve damat karşı karşıya geldiler! 14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha nerede? Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? 23 Şubat’ta ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müzeyyen ile ilgili son dakika haberi! Görme engelli Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen karısı Viktoriya canlı yayına geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mart 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kayınpeder ve damat karşı karşıya geldiler! 14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha nerede? Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? 23 Şubat'ta ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müzeyyen ile ilgili son dakika haberi! Görme engelli Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen karısı Viktoriya canlı yayına geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

ESRA EROL 6 MART CUMA TEK PARÇA

6 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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